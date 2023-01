Transition écologique – Le bateau futuriste de MobyFly a volé sur le Léman Rapide, sans émission de CO₂, le prototype de la start-up valaisanne a effectué ses premières sorties. Une dizaine d’exemplaires seront livrés en 2024 à l’étranger. Ivan Radja

L’hydrofoil de MobyFly a atteint une vitesse de 74 km/h, et l’autonomie pour une seule charge est de 125 km. MOBYFLY

Le bateau MobyFly a, pour la première fois, navigué en conditions réelles sur les eaux du lac Léman, peu avant Noël. Mais la start-up, dont le siège est à Collonges (VS), n’en a fait état que le 6 janvier, le temps de consolider les résultats de la batterie de tests effectués à cette occasion. Et ce fut, pour le coup, une véritable Épiphanie, puisque non seulement les essais ont validé les innovations de cette navette pas comme les autres, mais ils ont en plus dépassé les attentes.