Intervention des secours – Le bateau du SIS mobilisé pour évacuer une promeneuse en difficulté Une femme blessée à la cheville a dû être secourue près du Rhône. Peu après, les pompiers sont intervenus à Jussy pour l’atterrissage en urgence d’un petit avion, il n’y a pas de blessés. Aurélie Toninato

L’évacuation par bateau était plus simple que de tracter le brancard sur le terrain pentu. SIS

Face au déploiement des secours, «impressionnant», le marcheur observateur pense d’abord à une noyade. Pompiers et ambulanciers s’activent le long du Rhône, côté rive gauche, près de 200 mètres en amont du pont Butin, et le tout nouveau bateau du Service d’incendie et de secours (SIS), César 95, est de sortie. Renseignements pris, il n’y a pas de victime dans l’eau mais une accidentée sur la terre ferme: une promeneuse a chuté, sa cheville est mal en point et elle ne peut plus bouger. «C’est un passant qui nous a alertés vers 18h, rapporte le lieutenant-colonel Frédéric Jaques, du SIS. La promeneuse a probablement chuté, elle n’était plus sur le chemin mais à quelques mètres de l’eau.» Le SIS décide de l’évacuer avec son nouveau bateau, dont la rampe d’accès avant s’abaisse, ce qui facilite le chargement à bord d’une victime. «C’était beaucoup simple que de remonter le brancard sur le terrain pentu et de la transporter sur plusieurs centaines de mètres.»

La victime se trouvait sur un terrain difficile d’accès. SIS

Au total, quatre véhicules et une quinzaine d’hommes du SIS, des ambulanciers et le bateau sont mobilisés. L’engagement est-il vraiment proportionné? «Lorsque nous partons pour l’intervention, nous n’avons pas de notions de la pathologie, nous savons seulement qu’une personne est blessée suite à une chute et que le terrain est difficile d’accès, répond le lieutenant. Les moyens engagés n’étaient pas superflus.»

Au même moment, un autre appel au SIS fait état d’un homme et de deux enfants potentiellement en difficulté sur le Rhône. «Finalement, ils ont pu rejoindre le bord par leurs propres moyens et nous n’avons pas eu à intervenir.»

Atterrissage d’urgence à Jussy

Un troisième appel retentit encore à la centrale quelques minutes plus tard, cette fois pour une alerte plus insolite, dans les airs. «On nous a signalé qu’un petit avion sans moteur tournait au-dessus de Jussy, avec un dégagement de fumée provenant du moteur, explique le lieutenant-colonel. Nous avons donc engagé deux véhicules, une ambulance et une dizaine d’hommes en prévention.» Heureusement, le pilote et sa passagère ont pu se poser sans encombres dans un champ. Ils ne sont pas blessés mais l’engin est endommagé. Le duo est parti de Prangins et devait atterrir à Annemasse.

Les dégâts sont matériels, le pilote et la passagère ne sont pas blessés. SIS

