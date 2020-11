Saison incertaine – Le basket suisse a-t-il vraiment un pied dans la tombe? Même si la compétition est bancale avec des matches reportés, qu’il est en danger de mort, les dirigeants de Swiss Basket veulent continuer de jouer. On a fait le tour de la question. Christian Maillard

Faut-il continuer de jouer devant des banquettes vides, comme les Genevois et les Fribourgeois samedi passé au Pommier? LAURENT GUIRAUD

Le basket helvétique est-il en danger de mort? Pour Maurice Monnier, ancien coach de Nyon Basket, de Champel et de l’équipe de Suisse, «il a déjà un pied dans la tombe.» Inquiet, l’ex-technicien, âgé aujourd’hui de 88 ans, s’interroge sérieusement sur l’avenir de ce sport qu’il suit encore avec autant de passion et d’acuité sans oublier cet esprit critique qui le caractérise: «La saison ira-t-elle à son terme et si oui combien d’équipes pourront la terminer?»

Pertinente, la question mérite d’être posée sachant que la situation financière précaire de certains clubs ne va pas aller en s’améliorant tandis que les charges sont les mêmes et qu’il n’y a plus aucune recette pour faire bouillir la marmite. Après Vevey rétrogradé en première ligue, Monthey pourrait bien être la suivante formation à ne pas recevoir sa licence…