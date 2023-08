États-Unis – Le baron colombien «Otoniel» condamné à 45 ans de prison Le chef du gang colombien Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga, alias «Otoniel», a été condamné pour trafic de drogue à 45 ans de prison par un tribunal fédéral américain.

Sept mois après son arrestation en Colombie, l’extradition d’Otoniel, avait été suivie par une campagne sanglante d’assassinats contre des policiers dans son pays. KEYSTONE

Extradé par la Colombie en mai 2022, il avait plaidé coupable en janvier dernier de trafic international de cocaïne. Il a reconnu avoir fait entrer plus de 96 tonnes de cocaïne aux États-Unis via l’Amérique centrale et le Mexique.

La juge Dora Irizarry du tribunal fédéral de Brooklyn, à New York, a suivi les réquisitions du procureur, affirmant qu’il s’agissait «sans aucun doute de l’une plus graves affaires de trafic de drogue» jamais présentées à cette juridiction.

Otoniel, 51 ans, encourait une peine allant de 20 ans de prison à la perpétuité. Il a été condamné à 45 ans de prison pour chacun des chefs d’accusation mais bénéficiera d’une confusion des peines et purgera donc 45 ans au total. Il avait également accepté en janvier un jugement de confiscation de 216 millions de dollars.

Le ministre américain de la Justice Merrick Garland s’est félicité de cette condamnation, dans un communiqué de ses services. «Cette sentence envoie le message clair que le ministère de la justice trouvera et fera rendre des comptes aux chefs d’organisations meurtrières de trafic de drogue qui portent atteinte au peuple américain, où qu’ils soient et quel que soit le temps que cela prenne», a-t-il assuré.

«des meurtres ont été commis»

Le prévenu avait reconnu en janvier que dans le cadre du «travail militaire, des meurtres ont été commis» par son organisation. Cette dernière étant formée d’anciens membres de groupes paramilitaires d’extrême droite a pu compter jusqu’à 6000 hommes. Il avait également précisé que le clan «assurait la sécurité des laboratoires et des trafiquants de drogue et prélevait des taxes» pour la cocaïne transitant par les territoires sous leur contrôle.

Sept mois après son arrestation en Colombie, l’extradition d’Otoniel, avait été suivie par une campagne sanglante d’assassinats contre des policiers dans son pays. Après l’élection du président de gauche Gustavo Petro, favorable à des négociations avec plusieurs groupes armés, Otoniel avait demandé en août 2022 à son gang de mettre fin à cette vague de meurtres.

Selon la DEA, l’Agence américaine antidrogue, le cartel du Golfe a collaboré avec les cartels mexicains Sinaloa et Jalisco New Generation pour introduire clandestinement de la drogue aux États-Unis. L’agence déclare que 90% des drogues arrivant sur le marché américain proviennent de Colombie et sont souvent mélangées au fentanyl, une substance puissante et mortelle ajoutée par les cartels mexicains.

AFP

