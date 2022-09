Abo Pénurie de personnel «Il y a une volonté d’humaniser la restauration»

Qu’on parle de chefs établis, ou de la relève en cuisine, ils sont de plus en plus nombreux à exprimer un ras-le-bol face à la difficulté de la profession. Dans les restaurants, organisation et management sont repensés pour offrir un cadre de travail pacifié.