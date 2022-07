Bénévoles à Genève (3/5) – Le Bardonnésien qui veillait sur les chouettes chevêches Noah Clerc, 20 ans, œuvre bénévolement au recensement des oiseaux, en particulier des rapaces. Aurélie Toninato

Noah Clerc est responsable du Groupe des jeunes de Nos oiseaux de Genève, dédiées aux 10 à 25 ans, qui organise des sorties mensuelles gratuites. IRINA POPA

On a repoussé le rendez-vous d’une heure et on est encore arrivées avec plusieurs minutes de retard, le temps de chercher sur internet la signification des «P, R, D» de la Mobility automatique et de rassurer notre passagère photographe sur notre maîtrise du véhicule. Malgré cela, notre interlocuteur, Noah Clerc, 20 ans, nous accueille à Bardonnex sans une once d’agacement.