Football – Le Barça et Séville éliminés de la Ligue des champions Battues respectivement par le Bayern et Salzbourg, les deux équipes espagnoles joueront la Ligue Europa. Noah Okafor a qualifié les Autrichiens. Afp/Sport-Center

Le but de Noah Okafor a qualifié Salzbourg et éliminé le FC Séville. AFP

Balayé 3-0 mercredi par le Bayern, le Barça est éliminé dès la phase de groupes de la Ligue des champions, une première en près de vingt ans. Ils joueront la Ligue Europa, tout comme le Séville FC.

Groupe E: Première pour le Barça depuis 20 ans

Le Barça de Xavi était condamné à l’exploit, ou presque, en se rendant chez le Bayern pour l’ultime rencontre de la phase de groupe. Mais les Espagnols ont sombré 3-0 sous la neige de Munich.

L’équipe espagnole manquera à l’appel en février lorsque les grands d’Europe débuteront la phase à élimination directe, une situation inédite depuis 2003/04, où elle ne s’était pas qualifiée pour la C1. Elle réédite même une contre-performance vieille de vingt ans: le Barça n’avait pas été éliminé dès la phase de groupes depuis la saison 2000/01…

Les Blaugranas terminent à la troisième place derrière Benfica, victorieux du Dynamo Kiev (2-0). Ils sont reversés en Ligue Europa, maigre consolation après un début de saison laborieux sur tous les plans.

Lors du tirage des huitièmes lundi à Nyon, le Bayern fera lui office d’ogre à éviter, aux côtés des autres têtes de série que sont le Real Madrid, Liverpool, ou encore les deux rivaux de Manchester, City et United.

Groupe G: Okafor marque contre Séville

Battu 1-0 à Salzbourg, à cause d’un but de Noah Okafor (50e), le Séville FC ne sera pas au rendez-vous de la C1 au printemps. Les Espagnols terminent troisièmes du groupe G et tenteront de se consoler avec la Ligue Europa, la «petite» Coupe d’Europe dans laquelle ils sont reversés et qu’ils connaissent bien pour l’avoir gagnée six fois (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020). Les Autrichiens, eux, vont découvrir les huitièmes de finale pour la première fois.

La tête du groupe est revenue à Lille, qui a battu Wolfsburg 3-1. Les champions de France en titre se hissent dans le top 16 européen pour la seconde fois de leur histoire, quinze ans après une double confrontation perdue de justesse face à Manchester United (1-0, 1-0), en huitièmes de finale de l’édition 2006/07.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.