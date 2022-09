Robert Lewandowski à terre. AFP

Quel scénario incroyable à l’Allianz Arena… Barcelone y a ballotté comme rarement les Munichois en 1re période, Robert Lewandowski a eu de nombreuses opportunités d’écrire une histoire qui paraissait cousue de fil blanc depuis le tirage au sort de cette phase de poules de C1 et puis patatras. Tout s’est effondré en l’espace de trois minutes, en début de deuxième mi-temps, pour les Catalans.

Pourtant, cela faisait onze ans qu'aucune équipe n'avait autant tiré au but à Munich en une première période avec dix tentatives. Mais ça n'a pas suffi à Lewandowski pour rendre malheureux ses anciens supporters. Le Polonais de 34 ans a eu plusieurs occasions, dont une énorme à la 18e minute, qu'il a envoyée par dessus le but de Neuer. Le néo-Barcelonais a aussi buté sur son ancien portier à la 21e, avant de rater une passe décisive toute faite pour Raphinha juste avant la demi-heure.

Un déchet rare, peut-être à mettre sur le compte d'une certaine nervosité - voire d'une trop grande envie de bien faire -, à l'heure de retrouver des fans qu'il avait fait chavirer à 344 reprises en 375 parties, entre 2014 et 2022. Et lui comme personne savait que rater autant d'occasions à l'Allianz Arena allait exposer les siens au redoutable réalisme allemand, qu'il a si souvent personnifié. Même Pedri, sur une passe de… Lewandowski, a trouvé le poteau droit à la 63e et n’a pas réussi à relancer les siens.

Parce qu’en début de seconde période, juste après que Raphinha a balancé une grosse frappe à quelques centimètres du poteau de Neuer, Goretzka a envoyé un ultime avertissement sans frais, repoussé en corner par ter Stegen. Sur le corner, Hernandez a surgi au premier poteau pour ouvrir le score (51e). Trois minutes plus tard, alors que les caméras fixaient encore le désarroi de Lewandowski, c'est Sané qui s'est échappé en profondeur, avant de tromper en finesse le gardien espagnol. Affaire classée.



Jurgen Klopp n’a toujours pas retrouvé le sourire. AFP

Dans le groupe A, Liverpool a arraché les trois points contre l’Ajax Amsterdam (2-1). Salah avait ouvert le score à la 17e, mais Kudus lui a répondu, en force et sous la barre, dix minutes plus tard. Matip a fini par faire exploser Anfield (89e). L’Eintracht Francfort de Djibril Sow, dans la poule C, a quant à lui repris des couleurs en allant s’imposer à Marseille (0-1). Mais les supporters allemands ont encore une fois entaché cette rencontre de leur violence.

