Mark Carney, éminence verte – Le banquier qui veut faire basculer le sommet du climat L’ancien de la Banque d’Angleterre s’emploie à mobiliser la finance sur la transition énergétique. Il vient de rappeler le rôle qu’il va jouer à Glasgow. Pierre-Alexandre Sallier

À son arrivée à la tête de la Banque centrale britannique – après avoir dirigé celle du Canada –, Mark Carney avait été surnommé la «rock star des banquiers centraux» par les tabloïds (ici, peu avant son départ de l’institution, en mars 2020). AFP

À trois semaines du sommet pour le climat de Glasgow, la fuite, relayée en début de semaine par le «Financial Times», révèle autant les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique que les ambitions de Mark Carney.

Des «échanges internes» auxquels a eu accès le journal montrent que les institutions financières réunies par l’ancien banquier central au sein de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) rechignent à tirer un trait immédiatement sur toute activité avec le monde du pétrole. Même si elles ont mis en place des programmes pour atteindre la neutralité carbone.