Braquage à l’explosif – Le bancomat de Bière attaqué en pleine nuit Des malfrats ont fait sauter le bancomat de la Raiffeisen de Bière jeudi au petit matin. Les patrouilles de la gendarmerie sont sur place. Cédric Jotterand

Une détonation a réveillé les habitants du village vers 4h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi. «Nous l’avons entendue jusqu’aux casernes!», s’étonne encore cet employé de la place d’armes.

Une fois visible, l’état des deux grandes portes en bois - littéralement déchiquetées - témoigne de la violence de l’explosion, des morceaux de fenêtres et de vitres étant éparpillée un peu partout «façon puzzle» sur le sol.

Il y’a quelques mois, la banque avait fait l’objet de critiques des habitants pour avoir supprimé le distributeur de la filiale de Pampigny. Le directeur avait justement expliqué que certains emplacements étaient vulnérables et qu’il n’était plus possible d’assurer la sécurité ainsi que celle des bâtiments - parfois privés - qui abritent généralement ces bancomats.

Plusieurs patrouilles sont sur place et l’accès à la zone a été fermé entre la gare et l’administration communale, en plein cœur du village. Une enquête est en cours.

