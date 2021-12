Danse contemporaine – Le Ballet Junior enfile ses habits de lumière pour un «Mix 27» spécial Noël Les trois niveaux supérieurs de l’école de danse, soit 42 préprofessionnels, sont réunis dans les trois pièces données par la compagnie jusqu’à jeudi au Pavillon de l’ADC. Katia Berger

Les élèves de deuxième et troisième années dansent «Valse», de l’Espagnol Marcos Morau, indéniablement le clou du «Mix 27». GREGORY BATARDON

Depuis onze ans que le Ballet Junior concocte ses «Mix» deux à trois fois par saison, on ne compte plus les fleurons de la chorégraphie internationale qui s’y trouvent représentés. De Maguy Marin à Jan Martens en passant par Roy Assaf et Lucinda Childs, quel créateur de renom n’est pas entré au répertoire de la formation dont Patrice Delay et Sean Wood ont pris les rênes en 1999? Ce goût de l’excellence, manifeste d’un bout à l’autre d’un répertoire regroupant aujourd’hui une centaine de titres, n’est pas pour rien dans le Prix suisse des arts de la scène 2021 décerné récemment au binôme.