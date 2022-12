JULIE

On y est, c’est le premier jour du calendrier de l’avent! Trois sucres d’orge émergeant de la neige me sont apparus ce matin dans la première petite case (OK, je triche, je l’ai ouverte hier pour écrire la chronique). La petite image vient du calendrier offert par une institution prenant en charge des personnes en situation de handicap. Le tout envoyé avec un chèque à code QR pour faire un don. Une autre fondation m’a envoyée quant à elles des cartes de vœux, qui partiront chacune pour les membres de ma famille les plus âgés.

Ces petits cadeaux de papier avec des appels au versement embarrassent en revanche quelque peu Sylvia, qui ne sait qu’en faire: «À peine les feuilles mortes ont fini de tomber, les envois massifs de demandes de fonds nous rappellent que nous approchons de Noël, nous écrit-elle. Chaque jour, je trouve plusieurs courriers dans ma boîte aux lettres et je croule littéralement sous les cartes de vœux, les agendas, calendriers de l’avent et autres gadgets en papier. Comme je n’aime pas jeter les affaires, j’entasse, année après année.»

On imagine la pile de cartes de vœux si cela fait plusieurs dizaines d’années que Sylvia les empile… Elle se demande s’il serait possible «d’organiser quelque part une collecte de ces cartes et autres objets. Peut-être une personne voudrait les utiliser? Je serais très heureuse de savoir qu’ils servent à quelqu’un au lieu qu’ils finissent à la récupération de papier.»

Des idées? Vous faites partie d’une association d’accueil, et des calendriers plairaient à des enfants? Et des cartes de vœux à leurs parents? N’hésitez pas à m’écrire sur julie@tdg.ch , et je transmettrai votre contact à Sylvia. Il y a peut-être moyen de faire d’une pierre deux coups, et d’un bout de papier beaucoup d’heureux.

