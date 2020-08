«Les Amants I». Cette huile sur toile de 54 par 73,4 cm est conservée au MoMA, le Museum of Modern Art de New York. À sa mort sans héritier direct en mars 2007, Richard S. Zeisler en fait don à l’institution. Cet investisseur privé, très discret sur sa collection, a acquis durant sa vie plus de 110 œuvres d’art des maîtres européens du XX e siècle: Magritte, mais aussi Miró ou Francis Bacon. Ses donations à seize musées ont été estimées à plus de 100 millions de dollars.

AFP/Copyright 2020 C. Herscovici, Bruxelles/Artists Rights Society (ARS), New York