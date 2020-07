«V-J Day in Times Square». Cette photographie restée célèbre a été prise à New York par Alfred Eisenstaedt le 14 août 1945, jour de la capitulation du Japon devant les États-Unis. Plus exactement, le Leica du photographe d’origine allemande mitraillait au sud de Times Square, face au nord, à l’endroit où Broadway croise la Septième Avenue. Publiée dans le magazine «Life» une quinzaine plus tard, l’image saisit la liesse causée par la dernière victoire américaine de la Seconde Guerre mondiale («Victory over Japan»), celle qui ouvrait ainsi une ère de paix. Et donc de sexe. Même gratuit: le marine et l’infirmière ici soudés ne s’étaient jamais vus…

Alfred Eisenstaedt—The LIFE Pi /DR