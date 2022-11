Cuisine d’ailleurs – Baï Toey, la tradition thaïe en majesté Ce petit restaurant près de la place du Cirque offre pour un excellent rapport qualité-prix, des plats fins aux saveurs proches de celles goûtées au pays, mais moins épicées. Olivier Bot

La cheffe du restaurant thaïlandais Baï Toey, Aree Nachaiya, aux fourneaux. LUCIEN FORTUNATI

On peut passer devant sans le voir boulevard Saint-Georges. Un petit pas de porte, une vingtaine de couverts pour de la bonne cuisine Thaï traditionnelle. Au numéro 68, le Baï Toey - du nom d’une feuille qui vient envelopper du poulet mariné en entrée - propose une série de soupes, d’entrées (possibles en assortiment pour 16 fr.), de plats (à moins de 20 fr. sauf canard) et de spécialités à la carte à 23 fr. La formule de midi est généreuse avec entrée et plat copieux à 19 francs (23 fr. avec une bière Singha). Elle propose deux plats au choix qui s’attachent à chaque jour de la semaine. Et de nouvelles spécialités à la carte comme le Chu Chee Neug (une entrecôte parisienne sautée au curry Chuchee), un porc croustillant, le Nam Tok Moo (une salade de porc grillé) ou le Pla Neug Manao (un filet de bar cuit à la vapeur).

Un des meilleurs Pad Thaïs de Genève

Un pad thaï succulent, réalisé dans les règles de l’art.

Dans toutes les cuisines nationales, il y a un plat étalon. Grâce auquel, le gourmet distingue très vite l’établissement qui travaille bien, de celui qui fait mieux, et le convainc de rayer de ses tablettes celui qui ne maîtrise pas ses préparations. Le Pad Thaï est cette sorte d’étalon pour la cuisine thaï. Comme le ris de veau dans les bonnes maisons françaises.

Le Baï Toey respecte totalement la recette du Pad Thaï, avec ses larges nouilles de riz, liées de cette sauce orange appétissante et bien dosée (pâtes brillantes), couvertes de pousses de haricots mungo et d’herbes, les brisures de cacahuète et du citron à côté. Avec de beaux morceaux de poulet, en principe, ou des crevettes ou du tofu pour les végétariens.

Une autre enseigne proche de «fine cuisine thaïlandaise», plus chère (compter plus de 40 francs) ne fait pas si bien, avec son Pad Thaï de nouilles trop fines et une sauce marron peu sucrée couverte en goût par un filet de soja… Devinez la version du plat que je préfère…

Le bœuf au basilic thaï, succulent et spicy

Le bœuf au basilic thaï, succulent et dans une version épicée à la demande.

La soupe Tom Kha Kaï lait de coco et racine galanga (une sorte de gingembre plus rose) est absolument succulente. Pour les amateurs de cuisine "'spicy", le Bœuf au basilic thaï est une merveille. Et on vous expliquera volontiers, quel curry est le plus doux (jaune) ou le plus fort (vert). Ma préférence allant au panang, entre les deux. On peut aussi goûter à quelques spécialités maison comme la salade de porc, étonnante par sa texture, ou la saucisse du nord faite maison et la mangue au riz gluant, coco, en dessert. La cuisinière, Aree Nachaiya précise et très régulière dans ses préparations, est la mère de la famille qui tient l’établissement.

Je n’aurai que des compliments pour ce restaurant à la décoration sobre et élégante et au fond musical, le soir, qui ne gêne pas les discussions des clients. Seul bémol, la cuisine est parfois surbookée de commandes à l’emporter et les clients en salle attendent parfois avant d’être servis. Attention, il est préférable de réserver car les vingt places se remplissent vite. Soucieux d’honorer les réservations faites par téléphone, le serveur en salle peut vous refouler si toutes les tables sont réservées.

Baï Toey, 68 bd Saint-Georges, Genève, tél.: 0227817281. Du lundi au vendredi de 11 h 30 à 23 h, le dimanche de 17 h à 22 h 30; Fermé le samedi. Entrée plat 19 francs au menu à midi. Le soir, compter 45 francs, entrée-plat boisson. À l’emporter, passer commande entre 10 h et 11 h le matin.

