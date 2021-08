Aménagement – Le Bachet s’ancre dans son temps avec une épicerie et un belvédère Ce lieu ne cesse de se transformer avec l’évolution de la ville. Deux éléments viennent lui donner un regain d’intérêt. Christian Bernet

Une petite épicerie vend des produits du terroir et des plats à l’emporter à deux pas de l’entrée de la gare. LUCIEN FORTUNATI

Le Bachet-de-Pesay est un lieu énigmatique. Son nom, déjà, n’évoque rien (qui sait que le bachet est une auge?), il s’inscrit dans des limites incertaines et sa transformation incessante répond à une logique lointaine, celle d’une ville débordante qui semble se chercher un débarras pour y mettre son trop-plein. Mais l’énigme s’atténue un peu, on l’a constaté ce mardi, à l’inauguration de ce qui est désormais un espace public.

Le Bachet fut longtemps une sortie de ville, avec sa dernière station-service avant le sud et les vacances. Puis les TPG y ont installé leurs dépôts, sorte de pièce montée à la framboise typique des années 1980. On a rempli un vide avec une boucle de tram et un P+R provisoire, timides prémices d’une autre mobilité. Enfin, la gare du LémanExpress a surgi de terre (avec son entrée aussi avenante que la gueule d’une baudroie), accompagnée d’un arrêt de tram et d’une vélostation, élevant le Bachet au rang d’«interface».