Cinéma – Le 73e Festival de Locarno se redimensionne Avec une jauge maximale de 300 spectateurs réunis, voire 1000 d’ici l’été, Marco Solari exclut d’occuper la Piazza Grande. Mais fête il y aura. Cécile Taquet

La 73e affiche du Festival de Locarno, qui devait aussi célébrer la 20e édition de son président Marco Solari. DR

«Nous sommes certains désormais de notre choix, confie Marco Solari, président du Festival de Locarno, après l’annonce mercredi, des nouvelles directives du Conseil fédéral. Ainsi, «Locarno 2020 - For the Future of Films» défendra les auteurs dans trois salles de la ville. «Malheureusement, la Piazza Grande reste hors de portée.» Même si la jauge de spectateurs permis passait de 300 à 1000 dans le courant de l’été, l’afflux touristique serait trop délicat à contrôler.