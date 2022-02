Cinéma militant – Le 20e FIFDH montre les dents pour les droits humains La manifestation atteint la double décennie d’existence avec une affiche chargée de promesses. Rendez-vous dès le 4 mars. Rocco Zacheo

L’affiche de la vingtième édition du festival. PHOTOGRAPHIE: SHIN NOGUCHI/GRAPHISME: CHARLINE TUMA

Au-devant de l’affiche, une allégorie illustre mieux que mille mots ce qu’est devenu au fil des années le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH). Bouche grande ouverte, regard rageur et sans concessions, un enfant rugit, portant avec force le slogan peint en grandes lettres au-dessus de sa tête: «Rights Now». La manifestation genevoise, dont la vingtième édition débute le 4 mars, n’a jamais dévié de cette nécessité qui irrigue ses faits et gestes depuis 2013. En foulant ses salles, en assistant à ses débats et à ses multiples événements, on prend en quelque sorte le pouls de la planète, à travers des acteurs marquants et des histoires qui saisissent. On renoue ici avec des conflits oubliés, on se rapproche par là d’injustices cachées et on entrevoit aussi ce qu’il est possible de faire pour atténuer, voire, pourquoi pas, effacer certains maux planétaires.

Nomination Isabelle Gattiker dirigera la culture et le sport au Canton de Genève Deux décennies après sa naissance, ce miroir du monde a toujours fière allure et aligne des propositions qu’on ne saurait manquer. Présenté dans la matinée de mardi, le programme se déploie à travers 36 films, répartis dans les sections documentaires et fictions. Les deux volets étant placés sous le regard de jurys présidés respectivement par le cinéaste cambodgien Rithy Panh et par la cinéaste et productrice afghane Shahrbanoo Sadat. Aux projections de ces œuvres, en concours ou hors compétition, se greffent comme toujours des débats par dizaines, permettant d’approfondir des thématiques aussi urgentes que la défense des droits humains dans la Chine actuelle, ou la place à donner à la collaboration entre pays riches et l’Afrique, que d’aucuns perçoivent comme inopérante et génératrice de nouvelles formes de colonialisme. D’autres contextes surgissent ailleurs dans le programme. Ils nous renvoient tour à tour à tout ce qui reste d’irrésolu dans l’histoire liée à la guerre d’Algérie, au racisme systémique tel qu’il est subi en Suisse et à d’autres grandes problématiques.

Une page se tourne

La vivacité du FIFDH est aussi à mesurer à travers les rencontres et les grands entretiens avec des figures marquantes. On relève la participation de Ngozi Okonjo-Iweala – première femme à diriger l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – et du metteur en scène et futur directeur du Festival d’Avignon Tiago Rodrigues. On mentionnera encore les témoignages de deux activistes: Chuu Wai Nyein, active dans la résistance au Myanmar, et Gulbahar Haitiwaji, rescapée ouïghoure des goulags chinois.

Le 13 mars, à l’heure de son épilogue, le festival devra se donner un nouveau meneur pour succéder à Isabelle Gattiker. «Après huit ans, j’ai senti qu’un cycle s’achevait et qu’il fallait laisser la place à des forces fraîches pour poursuivre tout ce qui a été fait jusqu’ici, souligne la directrice sortante. Durant les premières quatre années, nous avons beaucoup œuvré à l’extension de l’événement et nous lui avons donné une plus grande visibilité internationale. Par la suite, il a fallu consolider le tout, notamment avec un budget qui est passé d’un à deux millions de francs.» La troisième décennie du FIFDH s’annonce donc tout aussi rugissante.

