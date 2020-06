Course à pied – Le 16e Genève Marathon est reporté en mai 2021 L’épreuve n’aura pas lieu en octobre, comme espéré. Trop d’incertitudes pèsent encore sur l’après-Covid. Pascal Bornand

Pour les marathoniens friands du parcours genevois, ce n’est que partie remise. Georges Cabrera

La 16e édition du Genève Marathon n’aura pas lieu cette année. Ni en mai, comme elle avait été agendée avant que la crise du coronavirus ne mette le sport à l’arrêt. Ni reportée en octobre, comme ses organisateurs l’espéraient. «C’est le cœur gros que nous sommes amenés à annuler la course. Il est de notre devoir d’assurer la sécurité et la protection de tous nos participants, nos bénévoles, nos partenaires, nos prestataires et nos spectateurs, mais le contexte sanitaire actuel ne le permet pas», indiquent ces derniers.