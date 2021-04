Course à la carte – Le 16e Genève Marathon durera un mois L’épreuve a dû s’adapter à la situation sanitaire. En mai, elle se transformera en challenge individuel et ses différents parcours se contenteront d’épouser la rade, de Vésenaz au Vengeron. Pascal Bornand

Comme toujours, le Genève Marathon tournera autour du Jet d’eau. Mais sur les quais piétonniers, pas sur la route. LDD

Si les autorités fédérales ont desserré leur robinet sécuritaire, le temps n’est pas encore aux bains de foule. C’est donc bien au goutte-à-goutte, et non pas au coude-à-coude, que le 16e Genève Marathon s’écoulera en mai au cours d’une édition revue et corrigée, pandémie oblige.

«La prudence reste de rigueur», confirme Benjamin Chandelier, le patron de la manifestation, en évoquant cette formule adaptée à la situation sanitaire, inspirée de Sierre-Zinal. On parle là d’un challenge individuel, avec départ à la carte, organisé durant dix-huit jours sur des parcours mesurés dessinés autour de la rade. Jamais un marathon n’aura duré aussi longtemps!