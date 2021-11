Cour des comptes – Le 144 a besoin de plus de soutien

Une fois n’est pas coutume, Genève s’en sort mieux que Vaud et Neuchâtel. Dans ces cantons voisins, la centrale d’appels sanitaires d’urgence (144) est dans la tourmente. Ici, le fait que plus de la moitié des recommandations du dernier rapport en date pour l’antenne genevoise n’aient toujours pas été mises en œuvre près de dix ans après aurait pu faire craindre le pire. Mais un audit de la Cour des comptes n’a levé aucun lièvre dévastateur. Le risque de non-prise en charge pouvant se révéler particulièrement grave, il est heureux de constater que la centrale «a toujours été en mesure de remplir ses missions», et qu’elle a apparemment su s’organiser pour faire face à la crise sanitaire, a avancé la magistrate Sophie Forster Carbonnier.

Mais le rapport révélé à la presse jeudi matin n’est pas exempt de constats plus amers. Ainsi, un «manque d’implication de la Direction générale de la santé» est relevé, dans le pilotage et la surveillance de la centrale. Des planifications importantes à long terme (par exemple sur le nombre de véhicules nécessaires, le positionnement des stations), prévues par la loi, n’ont pas été effectuées. Un retard que la Direction générale de la santé explique par un changement légal et l’adaptation par règlement qui en découle. Par ailleurs, une commission consultative censée surveiller le dispositif ne se réunit pas assez souvent, et quand elle le fait, elle ne traite pas des sujets adéquats.

Trop de projets non aboutis

La Cour des comptes s’inquiète également de la difficulté à faire aboutir des projets «essentiels», comme la mise en place d’une géolocalisation des ambulances. Un outil à cette fin a été «mis en production» en 2014 mais n’a été déployé qu’à l’été 2020, et rencontre encore des dysfonctionnements. Autre exemple, la centrale n’est pas en mesure de produire des informations statistiques de manière régulière, ce qui empêche de conduire des évaluations précises des besoins. Et contrevient aux dispositions légales. Troisième illustration de projet non abouti: la centrale genevoise, exception romande, n’a pas encore demandé la reconnaissance de son organisation faîtière, l’Interassociation de sauvetage.

Devant ces lacunes, la Direction générale de la santé fait profil bas: «On se rallie à 100% sur le constat global de la Cour, a déclaré son directeur, Adrien Bron. Beaucoup de choses sont en cours. La planification aurait dû être faite, c’est indubitable. Mais il y a eu un momentum particulier, nous avons eu un souci de ressources humaines avec les personnes qui savent faire cela.» La seule appréciation qu’il remet légèrement en cause est le niveau de priorité des recommandations de la Cour. «Sont-elles élevées (ndlr: comme l’estime la Cour pour cinq d’entre elles) ou moyennes? On aurait tendance à dire moyennes.»