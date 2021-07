Panne générale – Le 117, 118 et 144 ne répondent plus depuis jeudi soir: nuit de crise aux côtés des secours Les lignes d’urgence du pays sont toutes gravement impactées par une panne qui a débuté jeudi peu après 23 h chez Swisscom. Reportage nocturne. Thierry Mertenat

Genève, le 9 juillet 2021. La caserne principale du SIS a dû ouvrir son centre opérationnel durant la nuit pour mettre en place un dispositif de secours. L’état-major de crise se coordonne avec l’ensemble des services d’urgence du canton, sous la conduite du commandant Nicolas Schumacher. © Magali Girardin Magali Girardin

Le pire des cauchemars pour un opérateur de centrale d’alarme: la ligne 118 s’active, ça sonne pour de vrai, puis, moins de dix secondes plus tard, ça coupe. L’appelant disparaît. C’est ce qui s’est produit, peu après 23 heures, ce jeudi 8 juillet, à la caserne principale du Service d’incendie et de secours (SIS).

On croit d’abord à un appel provenant d’une zone où le réseau est mauvais. Mais non, la zone s’élargit à l’ensemble du pays. Panne générale chez Swisscom, affectant directement les lignes fixes, dont celles, prioritaires à trois chiffres, qui concernent les principaux services d’urgence, les 117, 118 et 144.

Genève, le 9 juillet 2021. Les opérateurs de la centrale 118 sont sur la brèche. Il faut activer les lignes de secours. © Magali Girardin Magali Girardin

À minuit, la panne est confirmée. Elle n’est pas franche et complète mais elle pose des problèmes de communication dans tous les cantons, à l’exception toutefois des Grisons, visiblement épargnés. Le site Swiss Alert prend le relais et informe, canton par canton, des numéros alternatifs à composer pour atteindre les services de secours.

Il faut que ces mêmes services puissent à leur tour communiquer entre eux, afin de continuer, coûte que coûte, à assurer leur prestation, c’est-à-dire la prise d’appel concertée, permettant l’engagement des moyens.

L’état-major de crise du SIS déclenche l’alarme générale. Les compagnies de pompiers volontaires doivent sans tarder envoyer l’un des leurs au dépôt communal afin d’assurer un piquet. Les lignes dédiées sonnent un peu partout dans le canton, du monde à réveiller, une soixantaine de sapeurs. La protection civile est également sollicitée.

Genève, le 9 juillet 2021. Panne générale des numéros d’urgence dans toute la Suisse. © Magali Girardin Magali Girardin

Dans l’intervalle, on a basculé sur la fréquence analogique, via le réseau Polycom, un canal protégé qui prend en charge les échanges intercentrales. La cellule de crise se réunit chaque heure jusqu’au lever du jour, sous la conduite du commandant Nicolas Schumacher. Il faut penser large et vite, en concertation avec le commissaire de police, présent lui aussi autour de la table. «Notre tâche consiste à rester extrêmement visible, à garder l’œil ouvert, à maintenir le lien avec l’espace public et les gens», résume le chef opérationnel sur le coup de 4 h du matin.

Les nouvelles ne sont pas bonnes. Ailleurs, dans la même nuit, une armée d’ingénieurs s’active, sans trouver la parade. Alors, à l’échelon de la centrale 118, on met en pratique les consignes de crise. Si ça coupe, on rappelle avec le système WhatsApp quand c’est possible. «C’est le réseau le plus utilisé par les gens, il passe par internet, qui fonctionne, c’est du bricolage, mais ça marche», résume un centraliste en croisant les doigts.

Les dieux de l’urgence l’ont vu, à défaut de l’entendre. La nuit est miraculeusement calme. «Une panne comme celle-ci, dans la nuit de mercredi à jeudi, avec l’orage qui éclate à 4 h du matin, on aurait vite été sous l’eau.» Là, le dispositif mis en place tient. Le jour se lève sur Genève et les renforts arrivent. Ils sont jeunes et ont eu leur presque nuit de sommeil: l’école de formation vient d’envoyer ses aspirants.

Ciel bleu sur Genève, sans bruit de sirènes. Le site officiel de Swisscom affiche une météo identique: au chapitre «infos de service», l’opérateur national indique depuis la veille qu’ «aucun dérangement majeur n’est signalé en ce moment». La nuit de jeudi à vendredi n’a pas été la même pour tous.

Dans les faits, à 7 h ce vendredi matin, la panne générale affectant les numéros d’urgence n’est pas réparée. Des tentatives de redémarrage séquentielles, «mais on ne voit pas le bout pour l’instant», glisse un utilisateur en première ligne.

Donc, il s’agit toujours de composer les numéros alternatifs activés durant la nuit. À savoir: pour les pompiers, en lieu et place du 118, le 079 155 99 36 ou le 079 417 10 26. Pour la police genevoise, le 022 388 88 66. Pour les secours médicaux, le 079 553 49 84.

