«Je suis prêt à ce que ma déclaration d’impôts soit contrôlée par l’Inspectorat fiscal»

Pourquoi répondez-vous à nos questions aujourd’hui?

Je ne l’ai pas fait plus tôt par respect pour le Parlement, c’est à lui que je voulais répondre d’abord. J’ai toujours agi comme ça. Aujourd’hui, il y a un emballement, un besoin de réponses, d’autant que mes collègues du gouvernement ont aussi été interpellés.

Si vous n’aviez rien à vous reprocher, il suffisait de montrer votre déclaration fiscale au début de cet «emballement»?

Comme il y avait beaucoup de thèmes mélangés, il était difficile de savoir où on voulait en venir. On mélangeait l’enclassement de mon fils, les répartitions intercantonales et intercommunales. Ça ne touchait pas seulement ma déclaration d’impôt, la publier n’aurait pas eu de sens.

Mais ça aurait calmé le jeu?

Je suis prêt aujourd’hui à ce que ma déclaration d’impôt soit contrôlée par l’Inspectorat fiscal, ça ne me pose aucun problème.

C’est votre idée ou celle du Conseil d’État?

C’est moi qui le propose pour que toute la lumière soit faite sur l’année 2015. Je suis prêt à un contrôle fiscal.

Comment justifiez-vous la répartition des impôts communaux à deux tierssur Sainte-Croix et un tiers sur Lausanne avec un job aussi prenant que le vôtre?

Depuis 2002, l’année de mon élection, je me suis toujours organisé pour que le lieu de ma vie et de ma famille soit Sainte-Croix. Je ne souhaitais pas, comme cela a été dit, payer mes impôts à Sainte-Croix parce que c’est une commune fragile au niveau économique, avec une grande partie de la population qui vieillit. Il n’a jamais été question de ça. Avant 2002, j’étais célibataire, avec une maison à Sainte-Croix, une vie faite sur le Haut. Là, j’ai fait un choix de vie, devenir un professionnel de la politique. Mais ce n’est pas parce que j’ai été élu en 2002 que je devais forcément payer mes impôts à Lausanne. On peut prendre d’autres exemples, Charles-Louis Rochat, citoyen de la vallée de Joux, ou Jacques Martin, citoyen des Alpes, ou moi, citoyen du Jura. Rien ne force automatiquement un conseiller d’État à une imposition à Lausanne.

Ça dépend de comment vos semaines sont organisées?

Oui, justement. En 2002, je suis élu. À la fin de l’année, je me marie. Ma femme vient de Suisse alémanique, elle a toujours habité Lausanne depuis les années 90. En 2002, elle est en résidence principale à Lausanne, moi à Sainte-Croix. Il nous arrive un bonheur imprévu, notre enfant naît en 2003. Là, le centre de notre vie est Sainte-Croix. La maternité, la petite enfance, tout se passe là-haut, jusqu’en 2007. Nous y avons une maman de jour, avec une place de garderie en bas, mes parents y vivent et souhaitent accompagner leur petit-fils et être partie prenante à la garde familiale. C’est important quand le père n’est pas hyperprésent que le lien familial soit fort aussi avec les grands-parents. En 2006, il faut commencer à s’organiser autrement.

Pourquoi?

Je sais que je vais devoir présider le Conseil d’État en 2007, que je préside la Conférence cantonale des chefs des finances. Ça me demande énormément de mobilité, partout dans le canton de Vaud et à Berne, je ne suis jamais à la maison. Notre fils va devoir entrer à l’école, nous demandons à Lausanne comment le faire entrer en classe. L’administration nous dit qu’il faut l’inscrire en résidence secondaire, ce que nous faisons. En nous disant que, chaque année, il faudra repréciser où il est, ce que nous avons fait tous les ans. De 2007 à 2009, mon enfant est à la petite enfance, quatre jours par semaine. Ma femme physiothérapeute décide de se mettre à son compte à Echallens, un lieu à mi-distance entre Lausanne et Sainte-Croix, où elle remonte fréquemment puisque le centre de la famille est là. Jusqu’en 2010, je pense, clairement, être à moins de 90 jours à Lausanne. Cette année-là, notre fils commence une nouvelle année scolaire, il faut réorganiser la famille et ma femme me demande d’être plus présent, au moins un jour par semaine, ce que j’accepte bien sûr. C’est là que se met en place la répartition actuelle. Le centre de notre vie familiale reste Sainte-Croix, c’est là que je me ressource. J’y ai mes activités, le cinéma, les amis, mes parents jusqu’en 2015 où mon père décède des suites d’un accident survenu en 2014.

Quand on a un job comme le vôtre, on peut vraiment faire autant de fois par semaine des allers-retours de 120 kilomètres entre Sainte-Croix et Lausanne?

D’abord, je téléphone beaucoup, je peux faire mon travail à distance. Je travaille énormément, souvent 7 jours sur 7, sans compter mes heures, je bouge beaucoup, à cause d’obligations officielles, aussi parce que j’adore faire de la pédagogie, des conférences, je participe aux assemblées de parti, etc. Du coup, dans mes journées, il y a des trous. Je remonte à Sainte-Croix, je redescends. Une vie de famille, c’est complexe.

Cette répartition est néanmoins de l’optimisation fiscale?

Non. Si j’avais fait l’inverse – m’acquitter de 2/3 de mes impôts à Lausanne et de 1/3 à Sainte-Croix – j’aurais payé seulement quelques centaines de francs de plus par an.

Sauf que vous avez déduit de votre revenu imposable des frais de déplacement…

Je vais essayer d’être plus précis. Les vacances scolaires, 14 semaines par an, nous sommes à Sainte-Croix, c’est une centaine de jours. Les week-ends aussi, du vendredi soir au dimanche soir ou parfois au lundi matin. Sur 38 semaines on arrive à une deuxième centaine de jours. À quoi il faut rajouter une trentaine de jours par année. C’est ainsi qu’on atteint en gros 240 jours par an à Sainte-Croix.

Vous aimez la précision, donc faisons les calculs. Pour arriver à une somme de 15 000 francs de déduction de frais de transport, il aurait fallu que vous ne dormiez qu’un seul soir à Lausanne alors que vous avez vous-même répété que vous y dormiez trois soirs par semaine…

Je peux remonter en journée et redescendre. Et c’est compté comme tel puisque ma résidence principale est Sainte-Croix. En semaine, il peut m’arriver d’aller donner une conférence à Yverdon, de faire un saut à Sainte-Croix, par exemple, et de revenir dormir à Lausanne.

Ça veut dire que, par exemple, un jour, vous êtes le matin à Sainte-Croix, vous venez travailler à Lausanne, 60 km, vous remontez pour raison professionnelle, puis vous redescendez. Il y a donc plusieurs allers-retours dans la journée?

Oui, ça peut arriver.

Est-ce que vous comprenez qu’on puisse nourrir quelques doutes par rapport à cette version?

J’en prends acte. Oui, avec une fonction exercée 7 jours sur 7, les journées sont parfois compliquées. Le week-end, nous remontons avec ma femme, nous redescendons ensuite, forcément, ensuite vous avez une centaine de navettes, les vacances scolaires où ma famille est en haut et où je fais les trajets.

Mais vous êtes toujours en voiture alors! Elle est folle, votre vie?

Oui, elle est folle, mais c’est mon rythme. Je l’assume et ma famille l’accepte ce dont je la remercie. C’est une vie qui est basée sur ma passion qui est la politique. Je commence très tôt le matin, et je finis très tard le soir. Ça fait partie du mandat.

Comprenez-vous qu’on soit surpris qu’entre 2002 et 2011, vous n’avez pas donné un franc d’impôt communal à Lausanne alors que votre femme a son domicile principal à Lausanne, que votre fils y est scolarisé depuis 2007 et que vous avez par ailleurs présidé le gouvernement entre 2007 et 2012?

On peut se poser cette question, mais comme je vous l’ai expliqué, j’ai tenu à m’organiser pour que ma vie et, dans toute la mesure du possible, celle de la famille soit centrée sur Sainte-Croix.

D’après vous, cet «emballement» sur vos impôts vient de quoi?

La question est pertinente. Les premières critiques sont venues du Tages-Anzeiger, qui a aussi attaqué Olivier Français, Isabelle Moret, mes collègues radicaux. Peut-être que, du côté alémanique, on trouve que le canton de Vaud va trop bien, il est triple A, pas endetté.

Ah bon? Vous croyez à une jalousie zurichoise?

Je m’interroge. Économiquement le canton a connu un bel essor. Il est en avance pour l’application de la réforme de la fiscalité des entreprises. Le gouvernement fonctionne bien. Le modèle vaudois est-il contesté? Je n’en sais rien.

Mais, les citoyens qui sont choqués, vos électeurs, que leur répondez-vous?

Que je n’ai jamais envisagé mon organisation sous l’angle de l’optimisation fiscale. Que je suis prêt à un contrôle fiscal, pour lever les doutes.

Ils ont le sentiment que les différentes administrations, fiscales et scolaires, vous ont accordé une bienveillance particulière, des passe-droits?

Je n’ai jamais cherché à obtenir des passe-droits. Le Conseil d’État a démontré qu’il n’y a eu aucun passe-droit pour la scolarité de mon fils. Côté fiscalité, je suis contrôlé comme n’importe quel citoyen.

Jusqu’en 2011, vous payiez tout à Sainte-Croix. Qu’est-ce qui s’est passé à cette date? C’est Florence Germond qui devient cheffe des Finances de la ville de Lausanne et qui vous remonte les bretelles?

Non, elle m’a contacté. Elle m’a dit que mon enfant commençait à rentrer à la grande école et m’a demandé s’il n’y avait pas une répartition des impôts communaux à faire. J’ai dit oui. C’était un moment de transition scolaire pour mon fils, Donc à partir de là, j’ai fait une répartition deux tiers un tiers entre Sainte-Croix et Lausanne.

Si Florence Germond ne vous avait pas appelé, vous n’auriez pas fait le nécessaire pour vous mettre en règle?

Oui, je pense que je l’aurais fait. À cause des changements familiaux.

Daniel Brélaz, le syndic de Lausanne de l’époque, savait. Pourquoi n’a-t-il pas osé vous poser de questions?

Je ne sais pas si mon dossier lui avait été remis.

Le fait de ne pas être inscrit au Contrôle des habitants de Lausanne, c’est un oubli?

Je vais le qualifier d’oubli, mais en toute bonne foi. Mais j’aimerais préciser que nous n’avons jamais rien caché et que les choses étaient identifiables. Une fois mariée, ma femme a signalé son changement de nom au Contrôle des habitants. En 2003, il y a la naissance d’un enfant, signalé lui aussi. Ensuite, en 2007, à la demande de la commune de Lausanne, nous inscrivons notre enfant en résidence secondaire, à leur demande. Puis il y a eu la répartition fiscale en 2011. À chaque fois, l’administration pouvait me signaler le problème.

Vous risquez une amende de 2000 francs pour cet oubli. Vous la payerez?

Bien sûr. Mais dès le début de la semaine prochaine, je vais m’inscrire.

Depuis le début, dans votre note à la presse du 9 février, vous précisez que tout est légal. Mais admettez-vous que dans ces dimensions-là, quand on est un élu, il y a aussi un aspect moral?

Bien sûr, je le comprends et si je n’ai pas été clair, je m’en excuse.

Vous êtes un élu. Ne devez-vous pas être plus propre encore que nous?

Nous devons être exemplaires. Ni au-dessus des lois, ni au-dessous des lois, mais dans la loi.

Tout de même, vous êtes un politicien qui a écrit des livres pour nous dire qu’il faut payer ses impôts…

Je continue à dire que c'est crucial: l'impôt est le meilleur compagnon de la démocratie. Et je les paie.