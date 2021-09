Conflit – L’Azerbaïdjan saisit à son tour la Cour internationale de justice Bakou a saisi, une semaine après l’Arménie, jeudi l’organe judiciaire principal de l’ONU contre Erevan, l’accusant de discrimination raciale et de «nettoyage ethnique».

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont livrés une courte guerre, faisant plus de 6500 morts, à l’automne 2020. AFP

Une semaine après le dépôt d’un recours par l’Arménie contre l’Azerbaïdjan devant la Cour internationale de Justice (CIJ), Bakou a saisi à son tour jeudi l’organe judiciaire principal de l’ONU contre sa voisine, l’accusant de discrimination raciale et de «nettoyage ethnique».

«L’Arménie a mené et continue à mener une série d’actes discriminatoires contre les Azerbaïdjanais sur la base de leur origine ethnique ou nationale», a déploré l’Azerbaïdjan dans le recours introduit devant la CIJ. En écho au recours d’Erevan, Bakou estime que l’Arménie a violé un traité international, la CIEDR (Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale).

«Par des moyens à la fois directs et indirects, l’Arménie continue sa politique de nettoyage ethnique», accuse l’Azerbaïdjan. L’Arménie «incite à la haine et aux violences ethniques contre les Azerbaïdjanais avec des discours haineux et en disséminant de la propagande raciste, y compris au plus haut niveau de son gouvernement», poursuit le pays.

Plus de 6500 morts

L’Azerbaïdjan demande à la CIJ d’instituer des mesures d’urgence afin de «protéger les Azerbaïdjanais» le temps que la requête soit étudiée. Plus haute instance judiciaire des Nations Unies, la CIJ tranche les différends entre les États. Ses arrêts sont sans appel, mais elle n’a pas de moyen autre que la diplomatie pour les faire appliquer.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont livrés une courte guerre, faisant plus de 6500 morts, à l’automne 2020 pour l’enclave du Nagorny Karabakh qui avait déjà fait l’objet d’une guerre sanglante dans les années 1990. Le conflit de l’automne s’est soldé par la défaite de l’Arménie, contrainte de céder plusieurs régions formant un glacis autour de l’enclave séparatiste. Malgré la signature d’un cessez-le-feu et le déploiement de soldats de maintien de la paix russes, les tensions restent fortes entre les deux ex-républiques soviétiques.

