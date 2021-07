Initiative populaire – L’AVS pour tous à 66 ans: l’idée qui va diviser la Suisse Alors que la retraite des femmes à 65 ans enflamme le parlement, les Jeunes PLR veulent aller plus loin. Deux jeunes politiciens croisent le fer. Florent Quiquerez Berne

Des membres de Jeunes libéraux-radicaux portent la conseillère nationale Christa Markwalder (PLR/BE) lors du lancement de leur initiative populaire «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne», le 5 novembre 2019 à Berne. Vingt mois plus tard, ils ont largement récolté les 100’000 signatures nécessaires. KEYSTONE

Non, ce n’est pas une provocation. Alors que le parlement débat d’AVS 21 - un projet de réforme du 1er pilier qui prévoit notamment d’élever l’âge de référence pour les femmes à 65 ans - les Jeunes libéraux-radicaux déposent ce vendredi à Berne une initiative populaire qui risque fort de faire des étincelles. Elle vise la retraite à 66 ans pour toutes et tous.

L’idée, soutenue par le PLR dans son ensemble, est de lier l’âge de référence à l’évolution de l’espérance de vie. Indispensable pour ses partisans, droite en tête; ce projet est un no go pour ses opposants, notamment la gauche. Deux visions diamétralement opposées de la retraite qu’incarnent deux jeunes politiciens romands, le Neuchâtelois Nicolas Jutzet et la Vaudoise Léonore Porchet.