Pépite de réseaux (3/8) – L’avocate «foodie» teste les bonnes tables genevoises Cet été, nous vous proposons chaque semaine un compte genevois à découvrir. Lorraine Fasler

Le compte Instagram de Ioanna Metaxas @genevafoodstories est suivi par 2 6’000 personnes. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Quel est le meilleur restaurant de Genève? Cette question, Ioanna Metaxas ne cesse de l’entendre. Impossible pour elle d’avoir une réponse toute faite. «C’est pour une soirée en amoureux dans un cadre chic? Un repas décontracté entre amis? Quel budget?» demande-t-elle. La jeune femme de 29 ans fait figure de bonne copine toujours prête à fournir une recommandation pour déguster une bonne pizza, un ceviche de thon ou des macarons.

Depuis cinq ans, elle poste ses coups de cœur gastronomiques genevois et internationaux sur son compte Instagram «GenevaFoodStories». En anglais, pour parler au plus grand nombre, elle décrit dans ses publications l’ambiance, le service et évidemment les plats, en précisant le prix.