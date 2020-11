Politique – L’avocate de Pierre Maudet demande au Conseil d’État la réintégration de son client L’avocate de l’élu démissionnaire, Yaël Hayat, a écrit début novembre une lettre au Conseil d’État. Marc Bretton

Me Yaël Hayat et son client Pierre Maudet. Laurent Guiraud / Archives

L’avocate de Pierre Maudet, Yaël Hayat, a écrit au Conseil d’État pour lui demander de revenir sur sa décision de priver temporairement le magistrat de son département. Le contenu de la missive, envoyée le 3 novembre, a été évoqué sur Léman Bleu lundi. «Je lance un appel de redressement, a-t-elle commenté. Dans cet empressement à prononcer l’éviction de Pierre Maudet, on a éludé, contourné certaines règles de forme.» Et d’évoquer la figure du magistrat «asphyxié sous la potence» par ses collègues. Sur le fond, elle estime que le droit d’être entendu de Pierre Maudet n’a pas été respecté. Par ailleurs, la révocation de l’auteur du rapport intermédiaire mettant en cause la gestion du département de Pierre Maudet est aussi demandée.