Défense des (futurs) retraités – L’Avivo veut pêcher de nouvelles recrues… et des sous Dotée de 10’000 membres, l’association septuagénaire lance un tous-ménages pour se renforcer. Et continuer à défier le Covid. Laurence Bezaguet

L'association Avivo lance un tous-ménages et diverses actions pour se refaire une santé après le Covid. De gauche à droite: Francisco Gonzalez, trésorier et Ueli Leuenberger, vice président. LUCIEN FORTUNATI

«Vieux, mais pas périmés pour la lutte», «Vieux + Jeunes, ensemble pour un monde meilleur»: c’est avec ces slogans que l’Avivo veut redorer son image, parfois perçue comme un peu ringarde. «On n’est jamais assez jeune pour adhérer à l’Avivo», encourage son vice-président et ancien conseiller national Vert, Ueli Leuenberger. Un tous-ménages vient ainsi d’être envoyé à la population par l’association de défense et de détente de tous les retraités et futurs retraités pour renforcer ses effectifs et vanter ses atouts.

Sur votre smartphone Une application pour aider les seniors L’Avivo n’est pas usée par ses septante ans d’activité, elle veut au contraire se donner un nouveau souffle post-Covid. La pandémie a mis au grand jour la vulnérabilité d’une partie importante des seniors et nécessite un engagement soutenu de la société, relève Ueli Leuenberger: «Le Covid-19 nous a secoués, mais nous a aussi revitalisés. Nous sommes en pleine phase de développement de nouvelles activités.»

Il faut des moyens pour cela, et c’est là où le bât blesse. Le nouveau trésorier de l’Avivo, Pancho Gonzalez (contrôleur de gestion des HUG à la retraite, ancien trésorier du PS) ne le cache pas: «Mon rôle en coulisses est de donner les moyens à l’association de mener ses projets, or l’Avivo a vécu une situation critique ces dernières années. Heureusement, grâce à un héritage de 600’000 francs, nous avons pu résorber nos dettes.» Et même si l’association a réduit la voilure des déficits (environ 50’000 francs actuellement), cette situation ne peut pas durer. «Nous sommes tous des bénévoles, nous avons donc besoin des Genevois pour être plus autonomes», déclare le trésorier.

Fracture numérique

L’association reçoit près de 160’000 francs de subventions de la Ville de Genève et 50’000 francs du Canton, ce dernier montant étant affecté au travail de soutien des proches aidants, une des multiples missions de l’énergique vieille dame. Parmi les prestations traditionnelles, notons l’aide aux démarches administratives (obtention de prestations sociales et déclaration d’impôt notamment), mais aussi un riche service de loisirs, de cours, spectacles et voyages divers. Sans oublier une précieuse formation informatique pour les seniors, dont certains «souffrent de la numérisation extrême de notre société, relèvent les deux hommes. Des accompagnements se font même à domicile: nos experts sont formés pour enseigner aux personnes âgées. Cela demande du temps et de la patience, il faut souvent répéter.»

N’oublions enfin pas les nombreux combats politiques de l’Avivo, dont l’amélioration de l’AVS et des prestations complémentaires, le maintien de l’âge de la retraite à 64 ans pour les femmes, la bonification du système de santé, le remboursement des frais dentaires et une ville mieux adaptée aux aînés. «Dans le passé, l’Avivo a compté jusqu’à 18’000 membres, nous voulons retrouver cette dynamique d’antan, ambitionne Ueli Leuenberger. Notre association n’est pas poussiéreuse!» Elle peut se targuer de l’apport de huit nouveaux membres dans son comité. «Une belle relève qui démontre l’intérêt et l’importance de notre association», conclut son vice-président qui, avec d’autres, a passé une grande partie de l’été dans les parcs, à la rencontre de la population.

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler.

