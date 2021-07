Double crash dans les Grisons – L’avion et le planeur se sont percutés en plein vol L’origine de l’accident d’avion survenu mi-juin à Bivio (GR) a été établie. Le planeur et l’avion à moteur se sont rentrés dedans à une hauteur de 3200 mètres.

Les deux appareils ont été retrouvés à environ un kilomètre l’un de l’autre. keystone

Les deux appareils se sont écrasés au sol proche du point de collision, indique mardi le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) dans un rapport préliminaire. Une enquête est désormais ouverte.

Cinq personnes sont décédées dans l’accident survenu le 12 juin: le pilote du planeur, un Zurichois de 51 ans, ainsi que les deux pilotes de l’avion à moteur, deux Neuchatelois de 44 et 72 ans, et leurs passagers, à savoir une femme de 41 ans et son fils de 6 ans. Tous deux étaient des Français, domiciliés dans le canton de Vaud.

Le planeur avait décollé d’Amlikon (TG). L’avion de tourisme de type Robin DR400 était parti de Colombier (NE). Ils s’étaient écrasés au-dessus de Bivio à environ un kilomètre l’un de l’autre. Pour des raisons météorologiques, les équipes de secours n’avaient pu se rendre sur le lieu de l’accident que le lendemain.

Des tels accidents plutôt rares

Les accidents d’avion faisant cinq morts sont plutôt rares en Suisse. En 2018, un avion historique Ju-52 s’est écrasé sur le Piz Segnas, près de Flims (GR). Les 20 occupants et membres d’équipage de l’appareil sont morts.

En 2012, six personnes sont mortes dans le crash d’un Piper monomoteur à Tatroz (FR). En 2011, un avion de tourisme bimoteur s’est écrasé dans les Alpes valaisannes près du Weisshorn. Cinq personnes sont mortes dans cet accident.

Deux autres accidents se sont produits en Engadine. En 2006, un Robin DR-500 s’est écrasé dans un pâturage près d’une ferme à Celerina. L’avion a pris feu et les quatre occupants sont morts. En 2004, un avion disposant de six places à bord s’est écrasé lors de son approche de l’aérodrome de Zuoz. Le pilote et quatre personnes de sa famille ont été tués.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.