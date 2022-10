Voyage à Prague – L’avion d’Ignazio Cassis a décollé en retard Le président de la Confédération se rend ce jeudi dans la capitale tchèque pour la première réunion de la «Communauté politique européenne».

L’avion du président de la Confédération Ignazio Cassis a décollé avec retard de la Suisse en direction de Prague en raison de problèmes techniques. La capitale tchèque accueille jeudi la première réunion de la «Communauté politique européenne».

Selon les informations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Ignazio Cassis arrivera toutefois à temps pour l’ouverture du sommet.

Énergie et climat

Prague accueille la première réunion de ce que l’on appelle la Communauté politique européenne, à laquelle 43 chefs d’État et de gouvernement sont invités. Les chefs d’État et de gouvernement se pencheront sur les thèmes de la stabilité et de la sécurité ainsi que sur l’économie, l’énergie et le climat.

Outre 26 pays de l’UE – le Danemark étant absent – les quatre États de l’AELE (Suisse, Norvège, Liechtenstein et Islande), la Grande-Bretagne, les pays des Balkans occidentaux, la Moldavie, l’Ukraine, la Géorgie, la Turquie ainsi que l’Arménie et l’Azerbaïdjan participent à cette rencontre qui se déroule au château de Prague.

