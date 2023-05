Aéroport de Payerne – L’aviation suisse teste son carburant durable Les Forces aériennes ont mené des essais sur un mélange qui ne nécessite aucune adaptation technique. Elles l’utiliseront sur leurs appareils dès le mois d’août. Claude Beda

Les tests ont été effectués mardi et mercredi, sur un Cessna au sol. Les mesures ont été prises à la sortie du réacteur tournant du ralenti à la pleine puissance. Keystone/Cyril Zingaro