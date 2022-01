Violonistes de demain aux Sommets Musicaux – L’aventure helvétique d’Anna Egholm passe à Gstaad La violoniste danoise, formée à Lausanne et à Sion, fait partie de la sélection des jeunes talents du festival de Renaud Capuçon. Portrait. Matthieu Chenal

D’origine danoise et russe, Anna Agafia Egholm a étudié le violon en Suisse avec des professeurs russes et ukrainiens. DR

Les Sommets Musicaux de Gstaad attirent chaque année les plus grandes vedettes de la musique classique et l’édition 2022 n’y échappe pas. Mais contrairement à l’année passée où seulement cinq concerts à huis clos ont pu être enregistrés – et visionnés par près de 20’000 personnes –, l’affiche de cette année s’annonce riche et complète, du 28 janvier au 5 février (lire encadré). L’équipe du festival, sous la direction artistique de Renaud Capuçon, a reprogrammé cette fois les jeunes violonistes attendus l’an dernier et qui pourront enfin concourir aux Prix Thierry Scherz et André Hoffmann. Comme le veut la tradition, un instrument est choisi à chaque édition pour une série de récitals à 16 h à la chapelle de Gstaad.