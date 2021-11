Football – Murat Yakin prolongé à la tête de la Nati Le sélectionneur de l’équipe de Suisse a vu son contrat être prolongé automatiquement jusqu’en 2024. Chris Geiger

Murat Yakin a qualifié l’équipe de Suisse pour le Mondial 2022. AFP

Nommé sélectionneur national en août dernier après le départ de Vladimir Petkovic pour les Girondins de Bordeaux, Murat Yakin avait comme principale mission de qualifier l’équipe de Suisse pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Chose faite – avec la manière – depuis lundi soir et la première place du groupe C des éliminatoires acquise au nez et à la barbe des champions d’Europe italiens.

A la faveur de cette qualification, le technicien de 47 ans a vu son contrat être prolongé automatiquement jusqu’en 2024, plus précisément jusqu’au terme de l’Euro qui aura lieu en Allemagne. Le Bâlois s’inscrit donc sur le long terme à la tête de la Nati.

