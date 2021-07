Éditorial - L’avenir du trolleybus, un débat à mener

On y a envisagé un tram, puis le maintien du trolleybus sur une artère réaménagée, mais ce sont plutôt des bus électriques qui sont planifiés pour desservir Vernier. On l’a appris ces derniers jours: l’État mise désormais sur une technologie de type TOSA (recharge rapide à certains arrêts) pour sillonner les axes de la Rive droite actuellement confiés aux lignes 6, 10 et 19.

Le Canton s’en explique: des contraintes architecturales le poussent à décâbler ces artères. Mais l’observatrice critique qu’est la Communauté d’intérêts pour les transports publics (Citrap) se rebiffe. Elle voit dans ce démantèlement un gaspillage et dénonce une confiance, à son sens aveugle, dans la jeune technologie du bus électrique.

Les soucis urbanistiques rencontrés sur les axes de Vernier ou de l’aéroport pointent un défaut du trolleybus. Son réseau câblé encombre le paysage, en plus de rigidifier les parcours opérés par les véhicules – une critique à relativiser puisque les nouveaux modèles sont munis de batteries auxiliaires qui leur permettent de se mouvoir plus librement. De plus, ce réseau n’est pas donné, tout comme le matériel roulant.

Mais la Citrap fait bien de réclamer un débat, en soulignant que le trolleybus jouit d’une technologie éprouvée qui fêtera l’an prochain 80 ans de présence à Genève. Or un démantèlement serait sans doute sans retour: le Canton ne câble plus de nouvelles rues, tant l’accueil des riverains est frisquet.

Tout miser sur les bus électriques est dans l’air du temps, en particulier à Genève où trois entités liées à l’État ont contribué à la technologie TOSA. Mais le lithium, dont dépend entièrement un bus à batteries, restera-t-il à tout jamais disponible à foison? Quel est l’impact écologique global des deux modes? Une discussion s’impose.

