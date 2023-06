Sport et loisirs à Genève – L’avenir du Manège de Meyrin devrait se jouer dans les urnes Une initiative veut sauver le centre équestre. Le Conseil municipal a demandé hier soir à son Exécutif de présenter un contre-projet. Xavier Lafargue

Le gérant du manège, Fernando Monteiro (ici en compagnie de sa femme et des apprenties), se dit prêt à coopérer pour trouver un nouvel emplacement. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Non, les élus meyrinois n’en ont pas fini avec leur Manège. Mardi, ce centre équestre implanté depuis des lustres au cœur de la ville s’est à nouveau invité dans les débats. Enjeu: faut-il maintenir des loisirs hippiques sur le territoire communal? Et si oui, à quel endroit? Ces questions occupent les conseils administratif et municipal depuis près de vingt ans…