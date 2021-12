Transfert aux communes – L’avenir des centres de loisirs en question Les discussions sur l’avenir de la Fondation d’animation socioculturelle n’avancent pas. Marc Bretton

Le Canton et l’Association des communes genevoises peinent à se mettre d’accord sur la Fondation pour l’animation socioculturelle (FASe). MAGALI GIRARDIN

Imaginez un rendez-vous galant. Monsieur l’époux, alias le Canton, est venu avec un cadeau qui, pense-t-il, devrait attendrir l’Association des communes genevoises (ACG), dame respectable, ayant du bien, comme on disait jadis. Le cadeau est bien reçu, car l’ACG est effectivement intéressée par la FASe (la Fondation pour l’animation socioculturelle). Mais l’emballage lui déplaît et elle en propose un autre… et vu qu’elle paye une partie du cadeau, elle ne va pas se gêner. Les amoureux s’échauffent devant les invités, qui ne savent plus où se mettre. Au final, qu’en penser? S’agit-il d’un «gigantesque m…», comme l’avance en «off» un des acteurs du dossier, ou d’un retard de plus dans un dossier qui n’est pas à cela près?