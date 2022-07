Le futur au cinéma – L’avenir au coeur de la 75e édition du Festival de Locarno La programmation de l’édition 2022 a été dévoilée ce mercredi. De nombreux films abordent «les défis qui se proposent à nous à l’avenir».

La programmation de la 75e édition du Festival du Film de Locarno se penche, avec des dizaines de premières mondiales, sur la façon de «relever les défis qui se proposent à nous à l’avenir», selon les organisateurs. Ceux-ci l’ont dévoilée mercredi devant la presse.

Le célèbre cinéma en plein air de Locarno, qui peut accueillir 8000 spectateurs, diffusera également la coproduction belgo-suisse «Last Dance» ou «Where the Crawdads Sing», adaptation cinématographique du roman à succès de Delia Owens, dont le titre en français est «Là où chantent les écrevisses».

En guise de film de clôture, le documentaire helvético-allemand «Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit» sera présenté en première mondiale au public. Son auteur, le cinéaste André Schäfer donne ainsi vie aux romans de l’écrivain zurichois par le biais d’inserts fictionnels.

D’autres productions seront également présentées dans les sections de compétition. Dans le Corso internazionale, le public pourra découvrir «De Noche los Gatos Son Pardos» du réalisateur suisse Valentin Merz. Dans le Concorso Cineasti del presente, on trouve des oeuvres des États-Unis («A Perfect Day for Caribou» de Jeff Rutherford), de Norvège («Sister, What Grows Where Land Is Sick?» de Franciska Eliassen) ou encore d’Ukraine («How Is Katia?» de Christina Tynkevych).

Les spectateurs pourront aussi découvrir, dans la section Pardi di domani, 40 autres premières mondiales dans différentes sous-catégories. Une série a par ailleurs été mise sur pied pour cette 75e édition.

Sous le titre «Postcards from the Future», onze personnalités renommées du cinéma international et national, dont le réalisateur suisse Fredi M. Murer, ont réalisé des courts métrages qui seront projetés chaque soir sur la Piazza Grande.

Programme basé sur l’avenir

Les nombreux films à l’affiche du Festival du film de Locarno mettent en avant des thèmes de notre époque, mais aussi les défis à relever en vue de l’avenir. Au-delà des projections classiques, le spectateur pourra aborder ces thématiques sous différentes formes. Par exemple le «24-Stunden-Talk», une discussion au long cours sur le rôle du cinéma à l’avenir, diffusée en streaming et organisée par l’Università della Svizzera italiana.

L’avenir est aussi au coeur des initiatives Pardo Verde WWF et Green Film Fund. Toutes deux visent à sensibiliser le public à l’action verte et à signaler l’engagement écologique du festival tessinois. Pour Marco Solari, président de la manifestation, le devoir de celle-ci est d’aider un tout petit peu» à faire du monde un endroit meilleur, aujourd’hui et à l’avenir.

Si la notion d’avenir occupe une place centrale dans cette édition 2022, le présent n’est pas laissé de côté. Les cinéphiles pourront notamment découvrir le film «Porlogos», la dernière œuvre de Mantas Kvedaravičjus présentée en première mondiale. Un film poignant dans le contexte actuel sachant que le réalisateur lituanien a perdu la vie lors de la guerre contre l’Ukraine qu’il voulait documenter avec ses propres images.

«L’arrivée de nouveaux partenariats de renom et le maintien des anciens sont un signe de confiance.» Marco Solari, président du Festival de Locarno

«Les contributions de sponsoring ont augmenté de 40% par rapport à 2019», a déclaré Raphaël Brunschwig, directeur opérationnel du festival à Berne. «L’arrivée de nouveaux partenariats de renom et le maintien des anciens sont un signe de confiance», a ajouté Marco Solari.

Néanmoins, si l’événement est plus fort qu’avant la pandémie, c’est aussi grâce à la «main protectrice de la politique» et à une «force intérieure incroyable», a expliqué Marco Solari en parlant de l’équipe. «Il y a une volonté indomptable de défier toute concurrence et de conserver notre position de festival mondial».

Pour y arriver, la manifestation tessinoise mise notamment sur la confrontation avec des thèmes d’actualité comme la guerre en Europe, la démocratie en danger, mais aussi la mise en perspective, l’assimilation et la promotion de débats entre les représentants du monde du cinéma et le public. Il n’y a rien de mal à ce qu’un «soupçon de mélancolie plane sur le festif» en des temps comme ceux-ci, a expliqué le président du festival.

