Covid-19 – «L’avènement d’un vaccin n’arrêtera pas l’onde de choc» Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les effets de la crise sanitaire dureront longtemps. Alain Jourdan

Le secrétaire général de la Cnuced, Mukhisa Kituyi, met en garde contre une augmentation de l’extrême pauvreté. Unog 1 / 1

À Genève, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (Cnuced) vient de communiquer les résultats de ses propres prévisions sur l’impact économique et social de la crise sanitaire. En ce qui concerne la contraction de l’économie, la Cnuced prévoit un recul de 4,3% du PIB mondial en 2020. Un chiffre très proche de celui du FMI qui prédit une baisse historique de 4,4%. Dans leur rapport, les experts douchent un peu les espoirs de ceux qui se raccrochent à la commercialisation rapide d’un vaccin contre la Covid-19.

Ils soulignent que «l’avènement d’un tel vaccin n’arrêtera pas l’onde de choc provoquée par les dommages économiques que [la crise sanitaire] a induits». Le rapport, intitulé Impact of the Covid-19 Pandemic on Trade and Development: Transitioning to a New Normal, estime que la crise pourrait plonger 130 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté.