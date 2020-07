Vaud – Lavaux Classic: une édition allégée dans un esprit de proximité Le célèbre festival vaudois s’est réinventé en raison du coronavirus. Mais il a conservé toute sa «qualité» pour que le plaisir musical soit au rendez-vous

Lavaux Classic se déploie sur trois temps au rythme de la vigne et met en valeur un patrimoine extraordinaire. KEYSTONE

La 17e édition du festival Lavaux Classic, prévue initialement du 18 au 25 juin, aura finalement lieu en septembre. Les dates ont été arrêtées – du 10 au 13 septembre – et son programme revu, allégé et condensé. Il y aura moins de concerts et de billets en vente.

«L'esprit du festival basé sur la proximité, la qualité et la mise en valeur d'un patrimoine extraordinaire pourra toutefois demeurer», ont assuré mardi les organisateurs. «Le profil singulier de Lavaux Classic, qui se déploie sur trois temps au rythme de la vigne – taille, floraison et vendanges – lui a permis de réinventer une version automnale avec un grand élan d'enthousiasme et sans compromis sur le plaisir musical», ajoutent-ils.

Sur le thème «En transat et goguette», cette 17e édition réunira des musiciens renommés, de jeunes virtuoses, mais aussi une scène ouverte au Cully Jazz et des partenariats avec d'autres événements que le public ne retrouvera malheureusement pas avant 2021, selon les organisateurs.

Un dimanche plein de surprises

Le jeudi 10 septembre, le festival renouera avec son public au rythme du violoncelliste Bruno Philippe puis du jeune contre-ténor Rémy Brès-Feuillet. Le fougueux Trio Sōra se produira le lendemain. La soirée du vendredi se terminera avec volupté grâce à un quatuor avec piano formé de solistes tous basés en Suisse romande, comme la violoniste Alexandra Conunova, qui a enchanté les Lausannois depuis son balcon lors du confinement.

Le samedi, le classique rencontrera le jazz avec la musique klezmer, yiddish et tzigane du Sirba Octet. La journée du dimanche promet de belles surprises avec une méditation en musique le matin, puis le spectacle pour enfants «Les 3 p’tits cochons», suivi d'un programme 100% viennois proposé par le violoniste autrichien Christoph Koncz. C'est le spectacle musical «Trois hommes sur un radeau», voyage au fil de l'eau sur des airs, lieder et mélodies dédiés à cet élément, qui clôturera le festival.

Dans la lignée des précédentes éditions, le festival off fera la part belle aux jeunes talents de la région. La majorité des concerts bénéficiera de l'espace et de l'ouverture sur le lac de place d'Armes de Cully (VD). L'an dernier, Lavaux Classic s'était achevé sur une fréquentation record de 8500 visiteurs.

www.lavauxclassic.ch

( ATS/NXP )