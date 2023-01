Choix de dégustations sonores – Lavaux Classic récolte vingt ans de musique Le festival né à Cully en 2004 fait toujours la part belle à la musique de chambre et aux artistes attachés à la région viticole. Matthieu Chenal

Finghin Collins a ses habitudes en Lavaux depuis son Prix Clara Haskil 1999. Il joue samedi à Pully. CELINE MICHEL

En 2004, un concert d’ouverture et un concert de clôture avaient formé le modeste premier festival Cully Classique, renommé par la suite Lavaux Classic. En vingt éditions, la manifestation a réellement permis de présenter la musique classique différemment et d’implanter en Lavaux un rejeton vigoureux du Cully Jazz sans jamais lui faire ombrage.

«Cette 20e édition nous confère une certaine responsabilité. Mais nous sommes confiants qu’elle fera à nouveau partie des meilleurs crus.» Guillaume Hersperger, directeur de Lavaux Classic

Nommé à la direction du festival en 2021, Guillaume Hersperger a dû composer avec la pandémie. Les éditions 2021 et 2022 ont bien eu lieu, contrairement à celle de 2020, bien que Lavaux Classic n’ait pas encore pu retrouver le rythme de croisière antérieur. «Cette 20e édition nous confère une certaine responsabilité. Mais nous sommes confiants qu’elle fera de nouveau partie des meilleurs crus.»

Au rythme de la vigne

Le festival se calque sur les rythmes de la vigne, en hiver, en juin et en automne. La période de la taille se matérialise ce samedi à Pully autour de Mozart, Berg, Lekeu et Brahms avec le Quatuor Psophos et Finghin Colins. Le pianiste irlandais sera le soliste du «Concerto n° 12» de Mozart, accompagné par le quatuor et la contrebasse de Marc-Antoine Bonanomi. «Finghin avait joué ce concerto à Vevey durant les demi-finales du concours Clara Haskil qu’il avait gagné, indique Guillaume Hersperger. Et vingt-quatre ans après, il retrouvera le même contrebassiste!»

Finghin Collins a déjà assuré sa présence en continu. «Nous l’avons associé au jury de notre concours de piano. Les épreuves (pour 4 catégories de pianistes dès 12 ans, pour des non-professionnels, des jeunes professionnels et des amateurs) se dérouleront au printemps et la finale en automne, avec des pièces imposées et inédites de Jean-Sélim Abdelmoula.

La percussionniste Vassilena Serafimova jouera à Cully en juin. Elle enseigne également à la Haute École de Musique de Lausanne. FRANK LORIOU

Parmi les quelques noms dévoilés pour la floraison de juin, Guillaume Hersperger se réjouit du retour du légendaire Grigori Sokolov, dix ans après son concert à Cully. Il annonce la venue du phénoménal tandem Thomas Enhco, piano, et Vassilena Serafimova, marimba, et du duo formé par la violoniste Virginie Robilliard et son frère Bruno au piano.

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.