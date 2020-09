Coronavirus – L’Autriche renforce ses mesures pour inverser la courbe Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a annoncé vendredi un durcissement des mesures visant à lutter contre la propagation du Covid-19. Le nombre de cas recensé dans le pays est à nouveau à la hausse.

«Cela redevient sérieux» a déclaré le chancelier conservateur Sebastian Kurz qui a décidé, avec son gouvernement, d’étendre le port du masque dans tous les magasins et lieux publics fermés. Keystone

L’Autriche va étendre «pendant tout l’hiver et peut-être au-delà» lundi le port du masque et renforcer ses mesures de restriction aux rassemblements pour tenter d’endiguer la forte hausse des infections au nouveau coronavirus, a annoncé le gouvernement vendredi.

«Cela redevient sérieux, les chiffres n’ont cessé de grimper ces dernières semaines», a déclaré le chancelier conservateur Sebastian Kurz, alors que son pays a enregistré officiellement 654 nouveaux cas de contamination en 24h mercredi.

Il sera à nouveau obligatoire de se couvrir la bouche et le nez à partir de lundi dans tous les magasins et dans les lieux publics fermés, alors que les Autrichiens étaient jusqu’à présent autorisés à s’en passer, sauf dans les supermarchés, les pharmacies, à la poste et dans les transports publics.

Limite de spectateurs rabaissée

Le nombre de spectateurs admis à des spectacles ou à des événements sportifs sera ramené lundi à 1’500 en intérieur et à 3’000 en extérieur, lorsque des places assises peuvent être attribuées. Les manifestations se déroulant en présence d’un public mobile seront contraintes de limiter l’affluence à 50 personnes en salle et 100 à l’air libre.

Il deviendra également obligatoire de servir les consommations à table et de barrer l’accès au self-service, afin d’éviter les contacts entre consommateurs, les personnels en salle devant à nouveau se servir d’un masque. Durant l’été, suite à la baisse des contaminations, cette contrainte avait été levée.

Éviter le reconfinement

Le chancelier autrichien a prévenu de la nécessité prochaine d’entraves encore plus strictes, si la courbe de la pandémie ne s’inversait pas, mais a dit vouloir éviter un reconfinement généralisé. Le confinement, décidé à la mi-mars, avait été progressivement levé environ un mois plus tard.

Ces mesures «vont nous accompagner pendant tout l’hiver et peut-être au-delà», a précisé Sebastian Kurz. L’Autriche, membre de l’Union européenne, compte 8,8 millions d’habitants et a officiellement recensé 31’897 cas de contamination au Covid-19 vendredi. 750 décès sont imputés à la pandémie.

AFP/NXP