Cinéma: «Cet auteur a profondément marqué l'audiovisuel»

Aiguillée par l’acuité d’un regard singulier sur l’époque tout autant que par sa déclinaison panoramique sur la communauté humaine, l’œuvre de Friedrich Dürrenmatt, pièces et romans confondus, trouve une transcription naturelle en images. Dix films, plus de 95 téléfilms, en témoignent, et de toutes origines, européenne, argentine, sénégalaise et même indienne.

Cette richesse pourtant, s’assortit de paradoxe. Prenez «La promesse», exemplaire des aventures de Dürrenmatt dans le septième art. En 1957, Lazar Wechsler, patron de la Praesens-Film à Zurich, défie l’écrivain d’écrire un scénario. «Ça s’est passé en plein jour», l’année suivante, est réalisé par le Hongrois Ladislao Vajda. Mais Dürrenmatt le répudie pour sa tiédeur accommodante et en réaction, produira «La promesse», sous-titré «Requiem pour le roman policier».

De là, les films les plus divers y puisent: «Szürkület (Crépuscule)», du Hongrois György Feher, «In the Cold Light of Day» (1994), film néerlando-britannique de Rudolf van den Berg. L’adaptation la plus fameuse peut-être, en 2001, «The Pledge», eut les honneurs du Festival de Cannes. Sur la Croisette, Sean Penn, star du cinéma U.S. indépendant, éclipsa Friedrich Dürrenmatt, autre rebelle.

Hervé Dumont, historien de l’art et ancien directeur de la Cinémathèque suisse, ne s’en étonne pas. «C’était un sujet en or pour l’outsider Sean Penn, évidemment! Le grotesque y côtoie le tragique et le pathétique. Dürrenmatt s’était senti trahi par la première adaptation. Et «La promesse» tient bel et bien du règlement de comptes, en brisant l’illusion rassurante que le polar cherche à donner quant à l’efficacité de nos institutions. Un thème bien sûr universel!» Et de noter que l’auteur le sonde depuis toujours.

«Ça a commencé en 1955 avec le téléfilm américain «Juge et son bourreau». L’impossibilité d’appliquer la justice dans un monde régi par la cruauté, où le juriste et le criminel peuvent se confondre, donne encore un polar de grande classe, «Double jeu» de Maximilian Schell en 1975, avec Jon Voight, Jacqueline Bisset et Dürrenmatt himself. Raymond Chandler ou Dashiell Hammett ne disent pas autre chose, le sarcasme et l’impitoyable lucidité de Dürrenmatt en moins.» Même dénonciation des nazis d’Auschwitz ou des savants délirants. «On les retrouve, ces «Physiciens», à peine déguisés, dans le «Dr. Folamour» de Stanley Kubrick: Peter Sellers aurait fait un parfait physicien dürrenmattien!»

Le gros morceau cinématographique, note Hervé Dumont, reste la pièce «La visite de la vieille dame»: 16 téléfilms et 3 films de cinéma. «Ainsi de l’éprouvant «La rancune» de Bernhard Wicki, film américain avec Ingrid Bergman et Anthony Quinn qui trahit honteusement la pièce avec un banal happy end imposé par Hollywood (1964).» L’historien lui préfère une version sénégalaise, «Hyènes/Ramatou» de Djibril Diop Mambéty, (1992). «Le regard que porte Dürrenmatt sur la toute-puissance de l’argent, devenu l’unique étalon «or» de notre temps, n’a pas pris une ride. Voir la décoration en or du salon de Donald Trump à Mar el Lago en Floride. Mais c’est une autre histoire.»

Cécile Lecoultre