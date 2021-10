Accident sur l’A1 – L’autoroute est fermée entre Nyon et Gland La circulation est à l’arrêt ce mardi matin sur l’autoroute A1 entre Nyon et Gland en direction de Lausanne. Sonia Imseng DÉVELOPPEMENT SUIT

Un camion qui transportait du papier est rentré en collision avec une camionnette sur l’A1. L’autoroute est fermée entre Nyon et Gland, en direction de Lausanne. KEYSTONE

La circulation est complètement à l’arrêt et d’importants bouchons ont lieu sur l’autour A1 ce mardi matin entre Nyon et Gland, en direction de Lausanne.

En cause, selon le journal «La Côte»: un camion qui est rentré en collision avec une camionnette. Le poids lourd, rempli de déchets de papier, de carton et d’objets divers, bloque l’autoroute et il s’est renversé sur la route.

Toujours selon le média, l’accident s’est produit à la hauteur du pont reliant Duillier à Coinsins. Sur place, la police, les ambulanciers et les pompiers sont en train de désincarcérer le chauffeur du camion. Ce dernier a été embarqué en ambulance.

Sonia Imseng est journaliste au sein de la rédaction numérique depuis février 2021. Elle couvre l’actualité qui se déroule en Suisse et dans le monde. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Lausanne, elle a obtenu son master en journalisme à l’Université de Neuchâtel. @SoniaImseng

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.