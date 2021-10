Regard Eco - L’automobile est sous pression, d’autres suivront

Communiquée il y a quinze jours, l’annulation du Salon International de l’Automobile de Genève du printemps 2022 a été un choc pour la Genève touristique bien fragilisée, aux aguets du moindre signe pour sortir de la léthargie imposée par la pandémie. Alors que les deux annulations précédentes (2020 et 2021) étaient exclusivement liées aux considérations sanitaires, la troisième révèle la situation chahutée du secteur automobile. L’argument mis en exergue pour expliquer la décision portait sur les incertitudes quant à la capacité des producteurs d’une part de sortir les nouveaux modèles à temps, d’autre part de pouvoir honorer les commandes issues du Salon. Tout cela indique que le secteur est sous pression ; il doit revoir ses fondements face à une triple défi.

En toile de fond, il y a le défi climatique et la pression politique qui s’organise. Elle oblige le secteur à réinventer ses gammes, c’est-à-dire à amortir des pans entiers de l’outil de production axé sur les moteurs à explosion et à réinvestir massivement. A cela s’ajoute l’incontournable reconfiguration des chaînes d’approvisionnement. Bien qu’elle s’inscrive dans le long terme, la pression climatique a des effets déjà tangibles pour les producteurs classiques qui sont confrontés à des nouveaux arrivants – à l’instar de Tesla – qui n’ont pas à supporter le poids financier des technologies fossiles. Ainsi, les bénéfices de Tesla correspondent au produit de la vente à d’autres producteurs des droits de polluer qui lui reviennent comme constructeur automobile.

La deuxième pression vient du caractère global de l’industrie automobile et de ses chaînes de valeur. En effet, fortement touchée par les crises pétrolières des années 1970 et 1980, l’industrie automobile s’est réinventée en se «déverticalisant» au profit de réseaux de plus en plus complexes de fournisseurs et de sous-traitants dont les producteurs sont dépendants. Les tensions protectionnistes et la désorganisation des flux de transports liée à la pandémie, touchent l’automobile en plein cœur. La reconfiguration des chaînes d’approvisionnement vers des circuits plus courts, ne peut se faire dans l’urgence et pose – pour les producteurs des pays du Nord - des défis majeurs en matière de prix de revient et donc de demande qui semble hésitante, en Europe en tout cas.

La troisième pression est liée à la seconde, c’est la pointe de l’iceberg souvent mentionnée: la pénurie mondiale des micro-chips. En soi, la valeur de ses composantes dans le prix final d’un véhicule est marginale, mais il s’agit de pièces indispensables. Pourquoi l’industrie automobile consomme autant de micro-chips? Parce que chaque composante, portière ou essuie-glace, est dotée d’un micro-processeur à elle dont les capacités sont notoirement sous-utilisées. Pourquoi alors ne pas concentrer les opérations de calcul sur un nombre limité de processeurs et s’émanciper ainsi de la pénurie? Parce que l’industrie, dans le processus de déverticalisation mentionné plus haut, a repensé l’architecture de la voiture en la découpant en modules ou sous-systèmes qui s’emboitent les uns dans les autres sur les chaînes de montage. Les modules en question sont produits par des sous-traitants, et donc doivent pour des raisons techniques, être autonomes et contrôlables. La surconsommation des micro-chips est donc inscrite dans l’ADN de l’industrie encore plus que la globalisation.

Ce n’est pas sans raison que l’automobile est appelé «l’industrie des industries». Les mêmes pressions toucheront à moyen terme et dans des proportions différentes, l’ensemble de l’industrie mondiale.

Paul H. Dembinski Directeur de l'Observatoire de la finance.

