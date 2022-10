Satigny – L’automne gourmand du Café de Peney Yannick Geoffroy jongle avec des plats de chasse et marie cuisses de grenouilles et escargots dans une montgolfière! Alain Giroud

Yannick Geoffroy a lancé sa carte automnale avec des plats de chasse. LDD

L’automne est vraiment là, il suffit de parcourir les cartes des restaurants pour s’en persuader. Vous l’avez compris, la chasse est de retour. Le Café de Peney ne fait pas exception, et le chef Yannick Geoffroy a composé une première carte découverte, par hasard, le jour de son lancement. La raison sans aucun doute de la présence de quelques petits détails à améliorer. Tenez, cette terrine de chasse aux figues dont les chairs ont été passées à la grosse grille. Le meilleur moyen pour obtenir une bonne mâche doublée d’un parfait équilibre entre les parties grasses et maigres. Au centre, la figue séchée apporte une texture plus intéressante qu’un fruit frais. Toutefois, cette composition mériterait un traitement des saveurs plus marqué. La terrine est un peu fade, sans doute parce que la marinade préalable manque de puissance. Quant à la gelée de porto, elle s’est révélée insipide. Une réduction plus drastique s’impose. Mais le chef a promis de corriger le tir illico et aujourd’hui tout est désormais parfait.