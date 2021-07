L’éditorial - L’autogoal de la lutte contre le travail au noir

Dans la lutte contre le travail au noir, il est d’usage à Genève de ne pas s’acharner sur les clandestins, mais de s’en prendre à leurs employeurs. Cette règle fait sens quand il s’agit d’entreprises profitant d’employés sous-payés et exploités. Beaucoup moins lorsque l’employeur est une citoyenne lambda, déclarant les quelques heures de travail de sa femme de ménage à une organisation comme Chèque-Service qui s’assure que les cotisations sociales soient versées. Cette règle est encore moins pertinente lorsque cette même Genevoise encourage son employée à porter plainte pour violence conjugale, bien qu’elle soit clandestine. Mais elle devient totalement absurde lorsqu’elle permet de condamner cette citoyenne modèle, alors que les autres employeurs qui ne règlent pas les cotisations sociales, passent, eux, entre les gouttes.

Si la lutte contre le travail au noir était un match de football, cette affaire ressemblerait fort à un autogoal. Alors bien sûr, un policier est tenu de mettre au rapport tout ce qui se dit en audition, et un procureur doit avoir une bonne raison pour classer l’affaire. Mais à trop vouloir se plier aux règles, on en oublie le but pour lequel les lois sont créées: à savoir encourager les citoyens à déclarer leur personnel, stopper les conjoints violents et tacler les vrais profiteurs exploitant des clandestins.

Sur un terrain de foot, ce zèle procédurier reviendrait à suivre le match sous l’angle de l’arbitre. Or, même lui ne siffle pas à la moindre anicroche, ce qui permet au jeu de rester fluide. Puissent les autorités s’inspirer d’un arbitre plein de bon sens, qui se contenterait d’un simple avertissement pour les citoyens de bonne foi, plutôt que de brandir tout de suite un carton rouge.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.