Agression au couteau à Lugano – L’auteure de l’attaque mise en accusation pour terrorisme Le Ministère public de la Confédération reproche à la Suissesse d’avoir agi dans le but de tuer ses victimes et de commettre un acte terroriste au nom du groupe État islamique.

L’auteure de l’attaque au couteau de Lugano, le 24 novembre 2020, est mise en accusation pour tentative d’assassinat et d’acte terroriste. KEYSTONE/Ti-Press

Le Ministère public de la Confédération a déposé un acte d’accusation auprès du Tribunal pénal fédéral contre une Suissesse de 29 ans domiciliée au Tessin. Elle est l’auteure de l’attaque au couteau à Lugano du 24 novembre 2020. Une femme avait été grièvement blessée.

Le MPC lui reproche d’avoir agi dans le but de tuer ses victimes et de commettre un acte terroriste au nom du groupe État islamique (EI), communique le ministère mercredi.

L’une des deux femmes visées a été grièvement blessée au cou. La deuxième victime a finalement réussi à maîtriser la prévenue avec d’autres personnes et à la retenir jusqu’à l’arrivée de la police.

Tentative d’assassinat

La Suissesse est accusée de tentative d’assassinat et d’infraction à la loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et État islamique et les organisations apparentées. Elle devra en outre répondre devant la justice de l’exercice illicite de la prostitution.

Elle a été placée en détention provisoire dès son arrestation le 24 novembre 2020 et se trouve en exécution anticipée de peine depuis août 2021.

L’agression au couteau s’était produite l’après-midi dans un grand magasin de Lugano. L’auteure était apparue dans une enquête de la police en lien avec le djihadisme. Elle voulait se rendre en Syrie en 2017 pour voir un djihadiste dont elle était tombée amoureuse. Elle avait cependant été arrêtée à la frontière turco-syrienne et renvoyée en Suisse.

ATS

