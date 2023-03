Tragédie familiale – L’auteur présumé du drame d’Yverdon possédait plusieurs armes La police cantonale confirme que le père de famille «avait le permis d’acquisition pour détenir plusieurs armes à son domicile». Frédéric Ravussin

Il ne reste presque plus rien de la villa dans laquelle vivait la famille avant le drame. JEAN-PAUL GUINNARD

L’homme visiblement à l’origine du drame familial d’Yverdon était en possession de «plusieurs armes à feu». C’est la RTS qui l’a affirmé samedi soir au téléjournal. Et c’est la police cantonale, interrogée à ce propos, qui le confirme par la voix de son directeur communication et relations avec les citoyens, Jean-Christophe Sauterel: «Il avait le permis d’acquisition pour détenir plusieurs armes à son domicile.»

Les collectionneurs, de même que les chasseurs ou les adeptes de tir sportif, sont dans ce cas de figure. Quoi qu’il en soit, les autorités policières n’en diront pas plus. «À un moment donné, on doit penser aux familles des victimes», reprend Jean-Christophe Sauterel. Rien ne filtrera donc quant au type de l’arme retrouvée à proximité du corps du père de famille et qui selon toute vraisemblance a été utilisée lors de cette tragédie.

Ligne de soutien téléphonique

Pour rappel, cinq corps ont été découverts jeudi 9 mars dans les décombres de l’incendie d’une villa yverdonnoise. Les premiers éléments d’enquête ont rapidement révélé qu’il s’agissait des membres d’une même famille, soit trois filles de 5, 9 et 13 ans, de leur mère de 40 ans et de leur père de 45 ans. Des marques causées par une arme à feu ayant été relevées sur chacun d’eux, la police cantonale a annoncé samedi qu’elle privilégiait l’hypothèse du drame familial dont le père aurait été l’auteur avant de mettre fin à ses jours.

Face à la grande émotion et au profond désarroi causé par ce drame, la Ville d’Yverdon a ouvert une ligne téléphonique (024 423 68 00) d’écoute, de soutien et d’orientation à destination de sa population. Elle a par ailleurs mis à disposition du public un livre de condoléances, au guichet unique de l’Hôtel de Ville.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.