Carnet noir – L’auteur de BD français Jean-Claude Mézières est décédé

L’auteur français de bandes dessinées Jean-Claude Mézières, co-créateur de la série «Valérian et Laureline», est mort dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé son éditeur Dargaud à l’AFP.

«C’est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Jean-Claude Mézières, disparu dans la nuit du 23 janvier 2022 à l’âge de 83 ans», a indiqué Dargaud dans un communiqué.

À lire Valérian et Laureline repartent en mission

«Le nom de Mézières est d’abord associé aux personnages de Valérian et Laureline dont il fut le co-créateur et qu’il dessina pendant plus de 50 ans aux côtés de son scénariste et ami de toujours, Pierre Christin», a ajouté l’éditeur.