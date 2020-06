Santé – Lausanne veut faire bouger ses habitants La Ville de Lausanne propose plus de 60 cours gratuits en plein air jusqu’au 23 août. Ils auront lieu en plein air dans des parcs publics ou d’autres espaces ouverts de la ville.

Cet été, les Lausannois pourront bouger et se dépenser sans compter. En partenariat avec Urban Training, la Ville propose plus de 60 cours gratuits en plein air, dès cette semaine et jusqu’au 23 août.

Du yoga à la zumba en passant par le walking, la course à pied ou encore le fitness urbain, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les niveaux, écrit la Ville mercredi dans un communiqué.

Accompagnés par des coachs professionnels, les cours auront lieu en plein air dans des parcs publics ou d’autres espaces ouverts de la ville. Ils se dérouleront conformément aux mesures de protection sanitaires en vigueur. La participation est gratuite, mais l’inscription obligatoire.

A l’instar des piscines de plein air, les installations sportives rouvrent peu à peu au public, comme la zone de loisirs de Vidy ou le stade Pierre-de-Coubertin. Les mesures sanitaires à respecter sont affichées à l’entrée de chacune des installations.

Grâce à la fermeture des Quais d’Ouchy et de Belgique à la circulation les samedis et dimanches, Lausanne dispose d’un nouvel espace propice à la pratique d’une activité physique au bord du lac jusqu’au 20 septembre, rappelle la Ville.

( ATS/NXP )